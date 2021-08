Lutto devastante per il giovane cantate Lorenzo Fragola. Suo papà Davide Fragola, di soli 56 anni, è morto lo scorso lunedì 16 agosto dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia che, alla fine, lo ha portato via. A divulgare la notizia ci hanno pensato alcuni media locali siciliani e più precisamente di Catania, città nella quale la famiglia Fragola risiede da sempre.

Lorenzo, che già di solito non ama rendere pubblici i momenti della sua vita privata sui social, ancora non esprime parola su quanto accaduto. Proprio come è naturale che sia, visto l’enorme dolore causato dalla scomparsa di una persona così importante per lui.

Davide Fragola, apprezzato in tutta la città di Catania, lottava da anni con una brutta malattia che alla fine lo ha sconfitto. La stessa malattia che lo aveva costretto, tempo fa, a lasciare il lavoro da poliziotto che svolgeva da tantissimi anni.

Membro stimato della squadra mobile di Polizia della provincia siciliana, la morte di Davide ha causato molto dolore non solo alla sua famiglia ed ai suoi cari, ma anche a tantissimi ex colleghi e istituzioni del posto.

In particolare uno dei suoi tanti colleghi che avevano lavorato con lui, su Facebook, ha voluto salutare Davide e altri due poliziotti a loro volta scomparsi recentemente. In un post si legge: “Adesso siete nuovamente insieme, tu Salvo e Davide, in cielo. Che pattuglia! Riposa in pace guerriero, hai lottato tanto!“

il continuo supporto di Davide Fragola a suo figlio Lorenzo

Il volto di Davide era apparso anche in televisione. Merito di suo figlio Lorenzo, cantautore ormai famoso in tutto il paese.

Davide ha sempre tifato per suo figlio, fin dai primi momenti. Fin dalla prima audizione di Lorenzo Fragola al talent show di Sky X Factor.

Era il 2014 e stava andando in onda l’ottava edizione del noto programma canoro condotto allora da Alessandro Cattelan.

Lorenzo, grazie alle sue doti canore e al tifo di suo papà che non è mai mancato, non solo riuscì ad entrare nel cast dei 12 cantanti della gara, ma addirittura lo vinse quel programma. Lanciandosi così nel mondo della musica e della discografia italiana.