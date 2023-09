Lorenzo Remotti, incidente al GF: il video è virale

Nel corso delle ultime ore, Lorenzo Remotti si è reso protagonista di un piccolo incidente nella casa del Grande Fratello. A documentare l’episodio c’è un video il quale è diventato virale sui social nell’arco di pochissime ore. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da qualche giorno. La prima puntata andata in onda il giorno 11 settembre 2023 ha ottenuto grande successo. Nonostante il suo debutto sia avvenuto da poco, il reality show condotto da Alfonso Signorini è già diventato oggetto di numerose chiacchiere in rete.

Senza alcuna ombra di dubbio, tra i protagonisti già più amati e discussi c’è Lorenzo Remotti il quale esercita la professione di calzolaio. Quest’ultimo vive attualmente nel tugurio insieme ad altri quattro coinquilini ed è proprio in questa location che si è reso protagonista di un piccolo inconveniente.

Nel dettaglio, Lorenzo stava dormendo nel letto a castello quando improvvisamente si è svegliato ed è caduto. Il celebre concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini ha messo un piede in fallo e all’improvviso è caduto per terra. Fortunatamente, il calzolaio non ha subito danni, attualmente si trova un buone condizioni di salute ed è tutto intero.

Il piccolo inconveniente ha causato grande ilarità tra i telespettatori e gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia. Il video che ritrae la scena è diventato virale sui social nell’arco di pochissime ore e, nel filmato in questione, appare anche Anita la quale si è buttata sull’unico letto matrimoniale per le risate. Nel frattempo, sembra che Lorenzo Remotti abbia ricevuto l’approvazione di numerosi telespettatori. Pertanto, è considerato un concorrente davvero simpatico e numerosi sono i commenti positivo che si leggono sui social in merito alla sua condotta nella casa.