Lory Del Santo attacca Elettra Lamborghini: “Non può fare quella roba lì”

Elettra Lamborghini nel corso di un’intervista di qualche giorno fa ha lanciato un annuncio alquanto inaspettato. La ricca ereditiera che stiamo vedendo oggi nei panni di opinionista all’Isola dei Famosi ha annunciato che dopo questa esperienza si fermerà per un po’ allontanandosi dalle scene.

“Partecipo a L’Isola dei famosi e poi basta: mi fermo un po’” – ha risposto a chi le chiedeva di non temere di bruciarsi dopo tutto questo successo immediato.

“Penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso. Ma soprattutto voglio tornare a cantare” – ha annunciato.

Di questa scelta si è parlato a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso dove Lory Del Santo non è sembrata d’accordo con la decisione presa da Elettra. “Una vera artista non lascia il palcoscenico, se lo lascia è perché non è una vera artista” – ha detto la showgirl. Non la pensa come lei il giornalista Francesco Fredella, che invece ha apprezzato molto il gesto della Lamborghini: “In un momento come questo, dire ‘faccio un passo indietro’ sulla cresta dell’onda, tanto di cappello non è da tutti”.

Ospite in studio anche il primo eliminato dall’Isola Ferdinando Guglielmotti, che ha espresso il suo parere sull’ereditiera. “Non mi piace come opinionista” – ha detto il visconte, trovando il disaccordo di Barbara D’Urso che invece sembra molto apprezzare le doti di Elettra. Insomma ci sono pareri molto discordanti sulle gesta di Elettra Lamborghini che da un anno a questa parte è una delle persone più richieste in tv: l’Isola, ma anche The Voice, il documentario su Discovery Plus, la partecipazione a Mtv Cribs, la collana di fumetti a lei ispirata.