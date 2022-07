Lory Del Santo, conoscete suo figlio Devin? ecco cosa fa oggi

Lory Del Santo l’abbiamo vista di recente all’Isola dei Famosi insieme al suo compagno Marco Cucolo. La showgirl voleva arrivare almeno in finale ma il televoto ne ha decretato l’eliminazione in anticipo. Stessa sorte per il fidanzato Marco che è stato oggetto di critiche.

Infatti in molti credono che la differenza d’età tra i due sia evidente e che il loro amore non sia molto veritiero. Lory si è comunque messa in mostra in Honduras mostrando tutta la sua tenacia che la contraddistingue.

Nel suo passato la Del Santo ha dovuto fare i conti con tre lutti importanti dovuti alla perdita dei suoi 3 figli. Il suo primo figlio Conor nato dalla relazione con Eric Clapton è infatti scomparso in modo tragico a soli 4 anni precipitando da un grattacielo di New York. La donna si era recata in America proprio per far incontrare al piccolo suo padre.

Un dramma per la showgirl che purtroppo non è stato l’ultimo. Un altro suo figlio nato dalla relazione poi naufragata con Richard Krajicek scomparve all’età di 6 mesi. E qualche anno fa anche il terzo figlio della Del Santo, Loren, si è suicidato negli Stati Uniti.

Fonte: web

Ad oggi l’unico figlio rimasto è Devin. Devin vive in America dove fa il fotografo. Il giovane nato dalla relazione tra Lory Del Santo e Silvio Sardi è cresciuto senza l’appoggio di una figura paterna visto che l’uomo ha preferito sempre mantenere una certa distanza dal figlio.

Fino a 4 anni fa Devin viveva con il fratello Loren ed è facile immaginare che la morte del fratello l’abbia scosso non poco. Lei stessa in una recente intervista a Verissimo disse che tra i due figli c’era una grandissima complicità dato che abitavano insieme. In un certo senso Devin è come se non si perdonasse di non esser riuscito a salvare la vita al fratello.