Lory Del Santo e il presunto flirt con Donald Trump Lory Del Santo ospite a "I lunatici" ha rilasciato una dichiarazione inaspettata, racconta di essere stata corteggiata da Donald Trump

Lory Del Santo è stata recentemente ospite a “I lunatici”, programma radiofonico notturno condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio1. La soubrette Lory Del Santo, in quella sede, ha rilasciato una dichiarazione inaspettata. Racconta infatti di essere stata corteggiata da Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, quando era molto giovane.

La Del Santo all’epoca aveva rifiutato le attenzioni del business-man, ma ora starebbe manifestando qualche segno di pentimento. Infatti la soubrette racconta di pensare spesso a quell’episodio e di aver rimpianto altrettanto spesso di aver rifiutato quell’uomo, che già all’epoca era così potente. “Mi sono pentita di aver detto di no a Donald Trump”, queste le sue parole. A “Un giorno da pecora”, nel 2016, Lory Del Santo aveva raccontato di una frequentazione lampo, in pratica un flirt, con Donald Trump.

Oggi la sua versione è cambiata, e la soubrette parla anche delle grandi doti come corteggiatore del presidente. Lory Del Santo racconta che, a differenza degli uomini di potere, Donald Trump è “generoso” e raggiunge le donne che sta corteggiando invece di farsi raggiungere.

Non le ha mai dato appuntamento in una stanza da letto, anzi è sempre rimasto galante. La Del Santo spiega di aver rifiutato quelle attenzioni perché era impegnata con un altro uomo e, nonostante di tradimenti ne avesse subiti molti, lei dice di non essere mai stata capace a rendere il ‘favore’.

Ovviamente la conversazione si è soffermata anche sui mesi di quarantena. Lory Del Santo racconta di aver affrontato un trasloco in questo difficile momento.

E oltre questo, presto sono arrivati anche incubi notturni a rendere difficile il riposo. Spesso la soubrette riviveva nel sonno gli eventi spiacevoli della sua vita, come l’incubo di essere derubata, cosa che, racconta, le è successa per mano di una domestica.

Come dicevamo, Lory Del Santo ha dovuto affrontare un trasloco e, andando in una casa più piccola, molte delle sue cose sono state regalate. In particolare racconta della sua palestra, che ha donato volentieri a Giacomo Urtis, chirurgo delle star. La soubrette pensa che non bisogna mai buttare gli oggetti, ma regalarli a chi me fa buon uso ed è felice di poterli avere.