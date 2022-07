È innegabile che tra i protagonisti dell’edizione appena terminata de L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo sia stata in grado di far parlare di sé, nel bene o nel male. Raggiunta dai microfoni di “Non succederà più”, l’ex naufraga ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

In primis, Lory ha voluto chiarire l’origine delle divergenze che ha avuto con altri concorrenti del reality: “Pensavo di avere degli amici tipo Clemente, Laura. Pensavo che visto che ci siamo incontrati per primi alla partenza avessimo creato un clima di fiducia, invece no”.

“È bastato che Nicolas Vaporidis confidasse qualche sospetto infondato su di me, qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. È stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro”.

“Io gli ho detto che le altre coppie volevano mettersi d’accordo e volarlo. Lui l’ha raccontato, è bastato questo a mettermi contro tutti”. Sul vincitore del programma, Nicolas Vaporidis, Lory non sembra essersi fatta un’opinione positiva: “È riuscito a creare una fortezza con Edoardo e Guendalina Tavassi, Alessandro e Carmen Di Pietro e andare contro gli altri”. “Prima contro Roger, poi ha capito che conveniva andare contro Laura e Clemente. Faceva finta di lavorare contando due legni andando a pescare una volta ogni due settimane”.

Ma non solo, anche gli opinionisti non sono stati del tutto onesti secondo la naufraga, che è risentita in particolare nel confronti di Vladimir Luxuria: “Vladimir ha detto delle cose che mi hanno fatto venire i capelli bianchi. Ci sono cose che non si dicono, posso starti antipatica, mi puoi odiare ma non puoi inventare cose mai esistite”.

“La cosa mi ha stupito. Ilary invece è simpatica, è neutra, non ha opinioni particolari visto che alla conduzione”. Parlando di Ilary, l’ex naufraga ha voluto esprimere un parere anche riguardo alla difficile separazione che la presentatrice sta affrontando: “Dopo 17 anni qualcosa può incepparsi, ci può sempre essere il desiderio di sondare altre vie. È così, può succedere”. Inevitabile, ovviamente, una domanda sul compagno della donna, Marco Cucolo: “Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono”.