Ieri in puntata all’Isola dei Famosi ha fatto rientro in studio Lory Del Santo. La showgirl ha subito palesato la sua insoddisfazione dinnanzi all’atteggiamento del fidanzato Marco Cucolo che sull’isola non l’avrebbe difesa.

Un atteggiamento che non è piaciuto a Lory e per questo lo ha lasciato, almeno per ora, in diretta. In collegamento con Marco che si trovava ancora in Honduras in attesa di fare ritorno a casa dopo il ritiro, Lory ha ammesso la sua delusione.

“Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono trasparente. Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee. Un uomo di 30 anni deve prendersi la sua responsabilità. Se tu non chiedi scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, mi vedrai in fotografia per i prossimi 10 anni” – lo sfogo molto duro della Del Santo.

Il giovane ha provato a scusarsi e a giustificare il suo atteggiamento.

“Io ho sbagliato a non supportarla nelle ultime due settimane ma quando i toni si accendono, per mia indole, mi chiudo. Non sono abile negli scontri. Ho sbagliato ma ho un’attenuante: nelle ultime settimane sono stato più tempo in infermeria che sull’Isola” – ha detto.

Ma Lory è apparsa impassibile:

“Lascia perdere l’infermeria che non c’entra niente. Tu ti sei allontanato da me perché sei entrato nella dinamica del gioco. Hai visto cosa ti conveniva fare e lo hai fatto. Tra me e il gioco, hai scelto il gioco. Quando torna, si scordasse di venire a casa”.

Anche Nicola Savino in studio è intervenuto chiedendo esterrefatto a Lory come si possa arrivare a lasciare una persona dopo 9 anni per alcune dinamiche di gioco. “Ma per un gioco in televisione uno si lascia? Dopo 9 anni?”.

Ma Lory è apparsa davvero molto delusa al momento. Vedremo quando rientrerà in Italia Marco cosa accadrà.