Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati? Sui social silenzio tombale

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno partecipato insieme all’Isola dei Famosi di quest’anno. La coppia ha alternato momenti di alti e bassi durante il reality.

Il primo ad abbandonare l’Honduras è stato Marco per motivi medici mentre Lory ha proseguito ancora per qualche settimana.

Purtroppo alcune dichiarazioni fatte da Marco non sono piaciute a Lory e nonostante le scuse del ragazzo pare al momento non averlo perdonato del tutto.

La stessa showgirl dopo la puntata in cui ha rivisto il fidanzato ha detto di aver preferito dormire da sola senza farlo salire in casa. Ora sono alcune settimane che sia Marco che Lory non pubblicano contenuti insieme sui social.

Come mai? si sono lasciati? Il mondo del gossip si sta interrogando sugli sviluppi. In realtà Lory è partita per gli Stati Uniti per stare insieme ai figli questa estate lasciando Marco in Italia che intanto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico di colecisti.

Fonte: Mediaset

In una recente intervista avevano chiesto a Marco: “La tua compagna sta per partire per l’America e tu non andrai con lei. Come vivi il fatto che non sarà con te dopo l’operazione?”.

“Anche se fosse stata qui, non sarebbe stata d’aiuto. Ha mille cose da fare. E poi quando c’è da curarsi, non è il suo campo. Sarebbe stata solo una presenza piacevolmente fisica, forse un sostegno dal punto di vista mentale, ma non mi avrebbe aiutato dal punto di vista pratico. Credo, comunque, che non sarà una degenza lunga. Almeno spero” – la risposta di Cucolo.

Insomma la coppia pare essere in pausa e soltanto dopo il ritorno di Lory dagli Stati Uniti si potrà conoscere qualcosa in più su questa relazione tanto criticata ma che sta durando da diversi anni. Lory Del Santo e Marco Cucolo.