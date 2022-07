Sono state settimane concitate per Lory Del Santo e Marco Cucolo. La coppia è tornata dall’Isola dei Famosi non proprio in ottimi rapporti e da giorni non pubblicano scatti insieme sui social.

In tanti si sono chiesti se ci fossero problemi o se ancora peggio si fossero detti addio. In realtà Lory è volata negli Stati Uniti per stare insieme ai figli mentre Marco è a Napoli dove dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico.

Fonte: web

Di recente la stessa Lory Del Santo ospite nel programma radiofonico Non succederà più condotta da Giada Di Miceli ha spiegato come stanno le cose.

“Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono” – ha svelato la showgirl. Insomma nessuna crisi nell’aria ma soltanto un allontanamento dovuto ai problemi fisici di lui.

Nel corso dell’intervista Lory è tornata anche sulla sua esperienza all’Isola dei Famosi non rinunciando a fare alcune critiche soprattutto all’opinionista Vladimir Luxuria che a detta sua ha condizionato il pubblico con il suo pensiero non proprio felice su di lei.

Lory Del Santo critica Vladimir Luxuria

“Vladimir ha detto delle cose che mi hanno fatto venire i capelli bianchi. Ci sono cose che non si dicono, posso starti antipatica, mi puoi odiare ma non puoi inventare cose mai esistite. La cosa mi ha stupito” – ha detto.

Il rapporto con gli altri naufraghi non è stato certamente positivo nel corso delle settimane. Soprattutto con la coppia Russo-Maddaloni e con Nicolas Vaporidis la convivenza non è stata tutta rose e fiori.

“Pensavo di aver creato un clima di fiducia. E’ bastato che Nicolas confidasse qualche sospetto infondato su di me qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile. È stato lui a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro”.