Nicolas Vaporidis racconta un retroscena con Maurizio Costanzo

Dopo ben cento giorni in cui hanno dovuto affrontare prove difficili ed estenuanti, finalmente i naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno potuto fare il loro rientro in Italia. Il gioco ha visto come vincitore Nicolas Vaporidis, uno dei naufraghi più apprezzati dal pubblico e che è stato presente in Honduras sin dal primo giorno del reality.

Ora che il reality è arrivato alla fine l’attore si gode del meritato riposo, senza però mancare di concedere interessanti interviste nei vari salotti in cui viene invitato. Come ben ricorderanno i telespettatori, la carriera di Nicolas in ambito cinematografico è stata molto proficua e carica di soddisfazioni.

Vaporidis si era sempre tenuto lontano dai reality show. Avrebbe deciso di prendere parte a L’Isola dei Famosi per mettersi alla prova in una sfida del tutto nuova per lui. Ci sono però molti dettagli della vita privata di Nicolas che rimangono un mistero anche per i suoi fans più accaniti.

Ma ecco che intervengono prontamente le testate di gossip per rimediare a questa mancanza. Today.it ha riportato alla luce un’intervista che l’attore aveva rilasciato ai microfoni del Maurizio Costanzo Show molto, molto tempo fa.

In quell’occasione, Nicholas ha raccontato un retroscena inaspettato risalente alla sua carriera universitaria. Sono pochi a sapere che Maurizio Costanzo, oltre ad essere un giornalista di rilievo, ha insegnato anche per diverso tempo all’università. In quei periodi, tra le fila dei suoi studenti, c’era niente meno che lui: Nicolas Vaporidis.

L’attore, durante l’intervista, ha parlato senza peli sulla lingua rivelando anche la grande clemenza che Maurizio aveva mostrato nei suoi confronti. Vaporidis infatti ha ammesso che, una volta trovatosi in sede d’esame di fronte a Maurizio Costanzo, si era reso conto di non aver raggiunto una preparazione eccellente.

L’esame, infatti, era andato nel peggiore dei modi ma il giornalista gli aveva comunque proposto un 20. Insomma, nonostante la prova fosse andata decisamente male, Nicolas ha avuto un ricordo del giornalista decisamente carico d’affetto.