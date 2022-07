L’edizione di quest’anno de L’Isola dei Famosi ha regalato al pubblico dei colpi di scena incredibili. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Lory Del Santo. L’ex naufraga non solo ha sparato a zero su alcuni suoi ex compagni di avventura non appena è stata eliminata dall’isola.

Ma ha anche discusso pesantemente col suo fidanzato Marco Cucolo. Questa splendida relazione che andava avanti ormai da molti anni sembrava arrivata al capolinea. Lory non aveva perdonato a Marco il fatto di non aver preso le sue difese sull’isola e per questo era arrivata addirittura a cacciarlo di casa e chiudere per sempre con lui.

Per fortuna, quando Marco è uscito dal reality, i due hanno avuto modo di confrontarsi e di chiarire, decidendo di tornare insieme e più uniti che mai. Questo “armistizio”, però, non ha mai convinto il pubblico del reality.

Per questo gli occhi sono ancora tutti puntati su questa coppia e sulla loro presunta crisi. A far riemergere i dubbi dei telespettatori è un dettaglio che riguarda Lory e che non è assolutamente passato inosservato. Marco e la Del Santo sono di nuovo in maretta?

I fans della coppia sono convinti di sì, per via del viaggio che Lory sta facendo da sola. Qualche tempo fa infatti la donna aveva rivelato, durante un’intervista Mattino cinque news, che sarebbe volata in America per vedere suo figlio.

Marco, ancora in convalescenza per via dell’infortunio subito sull’isola, sarebbe invece rimasto a Napoli per l’intervento. Questa spiegazione non ha affatto convinto il pubblico che subito ha ipotizzato che questa relazione fosse arrivata definitivamente ad un punto.

Per fortuna, Lory è sempre attenta al mondo del gossip ed è subito intervenuta per smentire tutte le dicerie. Nessuna crisi, quindi, tra Marco e Lory, semplicemente il ragazzo è in attesa di poter essere operato per risolvere finalmente dei calcoli alla cistifellea.