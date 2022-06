Lory Del Santo viene chiamata badante e lei si infuria: “Lo dici a tua sorella”

Lory Del Santo il giorno dopo la semifinale dell’Isola dei Famosi è stata ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci. La showgirl ha parlato ovviamente del fidanzato Marco Cucolo che gli ha fatto una sorpresa in diretta.

In studio era presente anche l’opinionista Patrizia Groppelli che ha stuzzicato la Del Santo fino ad arrivare quasi allo scontro. Dopo che è stata mostrada una clip che ha riassunto tutta la lite con Marco Cucolo e la sorpresa finale, Patrizia ha così risposto:

“Cosa ti aspettavi Lory? Avete 20 anni di differenza. Cosa ti aspettavi da Marco, è un carissimo e bravissimo ragazzo ma comunque è stato con te perché voleva venire alla ribalta. Senza di te non sarebbe stato sull’Isola dei Famosi. Da fuori io posso ipotizzare una cosa del genere, io me lo ricordo quando veniva nelle trasmissioni. Tu, Marco, il vostro amore, un giorno vi lasciate, un giorno rimanete assieme”.

La Del Santo ha ribattuto dicendo di aver lavorato per un mese per convincere il fidanzato a partecipare all’Isola.

Fonte: web

“Hai un’età più avanzata rispetto a lui. Questo è un ragazzo che prima o poi dovrà spiccare il volo con una ragazza”. Ma Lory ha replicato così: “No no assolutamente, lui ha già spiccato il volo con me”.

La situazione si è fatta più incandescente quando Patrizia ha usato il termine “badante” per indicare il fatto che Lory sono 9 anni che vive con il giovane.

“È nove anni che siete a casa, tu gli fai da cameriera e da badante, e da tutto il resto” – le parole dell’opinionista subito stoppate dalla Del Santo che ha detto:

“E no adesso basta, io ho scoperto che io sono buona e all’Isola ho subito tanti attacchi falsi e maleducati. Non ho mai reagito con la verità. Ho sempre assorbito le falsità, adesso basta. Tienitelo per te, badante sei tu. Ma vaffangiro”.

Ma la Groppelli non è rimasta ovviamente in silenzio ed ha ribattuto dicendo: “Mi sembri un po’ nervosetta, è un complimento. Allora mettila giù come babysitter. Capisco che è tre mesi che non mangio però io sono stata educata con te, però tu mi stai aggredendo. Io sono stata gentile con te”.

Alla fine ci ha pensato la Panicucci a riportare la calma in studio.