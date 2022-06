Marco Cucolo e Lory Del Santo, pace fatta: lui chiede scusa in diretta

Nella semifinale dell’Isola dei Famosi c’è stato anche il ritorno in studio di Marco Cucolo dopo il ritiro per motivi medici. Ad attenderlo anche la sua compagna Lory Del Santo con cui aveva avuto un acceso diverbio.

La showgirl non ha digerito alcuni comportamenti nei suoi confronti di Marco sull’isola che anziché difenderla l’aveva anche attaccata.

Lory tornata in Italia e in collegamento da studio con Marco era stata molto chiara dicendo: “Scordati di entrare in casa quando tornerai in Italia“. Una sorta di rottura in diretta. Ed invece ieri c’è stato l’atteso riavvicinamento.

Marco Cucolo ha fatto il suo ingresso in studio vestito elegantissimo e con in mano un mazzo di rose per la sua fidanzata.

Marco Cucolo chiede scusa a Lory Del Santo in diretta

“Io so benissimo che tu sai difenderti da sola. L’unica cosa che ho mancato di dire e che non sono riuscito a dire è che in questi 9 anni comunque tu per me sei stata una persona fondamentale, una donna sincera, leale e vera. Mi dispiace che questa cosa non sia arrivata e che tu sia stata attaccata per questo motivo quando, invece, so benissimo come sei. Ti chiedo scusa perché penso di aver sbagliato e vorrei tornare con te” – le sue parole.

Fonte: web

Lory Del Santo dinnanzi a questa splendida sorpresa non è rimasta indifferente ed ha risposto: “Ti conosco. Io so che sei buonissimo, ti voglio molto bene. L’amore fa fare grandi passi avanti, passi da gigante. Ma quando una persona rimane da sola, può diventare più fragile, quindi è meglio essere in due” – le sue parole.

Dopodiché un intenso abbraccio tra i due ha sancito la pace mentre in studio il pubblico era in visibilio.

Vladimir Luxuria poi ha messo fine al siparietto con una battuta: “Mi si son commosse le ascelle” – ha detto con la sua solita ironia che ha contraddistingue.