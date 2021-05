Lourdes Leon Ciccone è la figlia di Madonna e da diversi anni sta seguendo le orme della mamma con il suo modo di provocare e far parlare di sé. Lourdes a differenza della mamma ha intrapreso una carriera non nel mondo della musica ma da modella. Oggi è una delle modelle più richieste al mondo e durante i suoi scatti non perde tempo per lanciare delle provocazioni proprio come faceva la mamma negli anni ’80.

Non ha timore a mostrarsi a seno nudo, con le ascelle non depilate. Di recente ha ancora una volta lasciato i fan senza parole, dando prova di avere tutte le carte in regola per prendere ufficialmente il posto della madre famosa quando si parla di trasformismo. Lourdes Leon Ciccone ha posato per il brand di moda Barragán che l’ha scelta per la sua nuova campagna pubblicitaria. Due scatti audaci nella quale la giovane ragazza ha dato il meglio di sé.

Lourdes Leon Ciccone: gli scatti provocanti per un brand di moda

Nel primo si è lasciata immortalare stesa sul letto di una camera d’albergo con indosso un minidress sui toni del viola/lilla con una maxi scollatura sulla schiena. Ha poi completato il tutto con dei sandali con tacco e maxi plateau e con una parrucca lunghissima e nera che l’ha resa quasi irriconoscibile.

Nella seconda foto della campagna la figlia di Madonna si è lasciata immortalare di spalle con indosso solo un top viola che ha lasciato in mostra sia un micro perizoma che un originale tatuaggio sulla schiena. Un tatuaggio che raffigura una sorta di scala che porta verso il paradiso. A giudicare però dai toni accesi dei colori è molto probabile che si sia trattata di una creazione di bodyart dipinta a mano.

Che il tattoo sia vero o finto, non importa, il dettaglio che balza subito all’occhio è che Lourdes sembra aver ereditato la passione per le provocazioni dalla mamma.