La notizia della morte del famoso modello e musicista britannico Nick Kamen, giunta nella giornata di martedì scorso, ha gettato nello sconforto tutti i fan, ma anche gli amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti vip che hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio, spunta anche colei che lo ha lanciato nella mondo della musica, Madonna.

Credit: madonna/instagram

Aveva abbandonato la luce dei riflettori ormai da qualche anno, Nick Kemen. Ma i tanti fan sparsi in ogni parte del globo non lo avevano mai dimenticato. Gli stessi fan che ora sono distrutti dalla notizia della sua morte.

Il noto modello, cantante e musicista britannico se ne è andato per sempre lo scorso martedì, a soli 59 anni, dopo aver lottato per più di tre anni con un brutto tumore al midollo osseo.

Credit: madonna/instagram

L’annuncio della morte è arrivato sull’account Instagram di Boy George, che oltre ad essere stato un suo collega, era anche uno dei suoi più grandi amici.

Il triste post di Madonna per l’amico Nick Kamen

Nick Kamen era diventato famoso inizialmente come modello. Il suo volto era infatti comparso in diverse copertine di riviste di moda nei primi anni ’80. Nel 1985 è arrivata la svolta. La Levi’s lo ha scelto per il ruolo di attore protagonista in uno dei suoi spot, poi diventato di culto.

Quella pubblicità aveva colpito così tanto la pop star Madonna, che aveva deciso di contattarlo poco dopo. Venuta a conoscenza delle sue doti canore, la cantante aveva deciso di scrivere un pezzo per lui. Brano che ha avuto successo in tutto il mondo e che ha segnato l’inizio di una splendida amicizia tra i due.

Credit: madonna/instagram

Dopo aver saputo della sua morte, Madonna ha voluto condividere con i suoi fan tutto il suo dolore: