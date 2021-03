Pierluigi Diaco, avete mai visto la sua casa? Un mix tra arte, musica e letteratura dal sapore retrò con vista sul Colosseo

Pierluigi Diaco vive in una bellissima casa nel centro di Roma, insieme al marito Alessio Orsingher ed al loro cane Ugo.

Pierluigi Diaco è un grande giornalista e conduttore televisivo oltre che radiofonico. Lo abbiamo visto in questi ultimi anni al timone di un programma di grande successo di casa Rai, ovvero Io e te. Un personaggio di spicco e spesso al centro delle polemiche, anche per questi suoi modi talvolta bruschi e “severi”, Pierluigi nella sua vita privata è appagato. Il conduttore vive nel cuore di Roma, in una bellissima casa, insieme al marito e ad Ugo, il suo simpaticissimo bassotto. Ma, avete mai visto la casa dove Pierluigi abita?

Le foto della casa di Pierluigi Diaco

Siamo talmente abituati a vederlo tra tv e radio, che non viene neppure in mente di pensare alla casa dove Pierluigi possa abitare. Eppure, il conduttore vive in uno splendido appartamento, che rispecchio tanto la personalità del conduttore.

Un angolo di questa casa è proprio riservato ai suoi dischi e tra questi spicca proprio Blue, di Joni Mitchell, una macchina da scrivere, la Lettera 22 della Olivetti e tanti libri. Questo è il mondo di Pierluigi, il suo rifugio, fatto di arte e di cultura.

Il conduttore per arredare la sua casa ha seguito uno stile vintage, con tanto di complementi d’arredo che non passano di certo inosservati. Lampade e oggetti realizzati in ferro battuto, ma anche in legno. Nella sala, ad esempio, c’è un tavolo molto semplice, dove sopra c’è adagiato un vaso di fiori.

Ad impreziosire questa sala, un bellissimo pianoforte ed un grammofono, che richiama tanto il passato. Da questa stanza, spesso Pierluigi fa delle dirette Instagram o scatta delle bellissime foto. Ciò che non passa inosservato è anche il suo pavimento, formato da delle piastrelle esagonali che compongono delle figure geometriche con i seguenti colori ovvero nero, rosso e beige.

Il divano sembra molto comodo ed avvolgente, in stoffa e con i seguenti colori ovvero il bianco e rosso. Sulla scrivania del salone di casa c’è un bellissimo candelabro, che non passa inosservato, così come i quadri appesi sulle pareti che danno un tocco di eleganza all’ambiente.

Dalle finestre è possibile ammirare un bellissimo panorama, visto che ci si affaccia sul Colosseo. Una vista mozzafiato per Pierluigi Diaco e per il marito Alessio Orsingher.

