Luca Argentero diventerà papà ed è sicuro che andrà tutto bene Luca Argentero si prepara a diventare padre per la prima volta in un momento delicato. Ma è certo che andrà tutto bene

Luca Argentero è uno degli attori più amati in Italia. Per la sua bellezza e per la sua bravura, ma anche per la sua spontaneità. In questi giorni difficili per il nostro paese condivide le paure di ogni futuro padre. Ma lui è sicuro che nonostante tutto andrà tutto bene.

Luca Argentero darà il benvenuto alla sua prima figlia in un periodo decisamente drammatico e difficile, soprattutto per il nostro paese. Chi diventerà padre e madre a breve si fa moltissime più domande rispetto a prima, perché ora la preoccupazione è partorire in tutta sicurezza, senza far correre rischi a nessuno e permettendo ai genitori di godere comunque il momento magico della nascita del loro figlio. Luca Argentero e la compagna Cristina Marino, che attendono la loro prima figlia in tarda primavera, fanno sapere che sono comunque tranquilli, felici e che sono certi che andrà tutto bene.

“La nostra bambina arriverà nella tarda primavera. Paura? No, sono ancora più entusiasta, fiducioso e speranzoso. Il nostro sentimento, e parlo anche per Cri è di gioia pura. Siamo certi che andrà tutto bene. Penso che in questo momento ciascuno stia ripensando le proprie priorità… Avendo una piccola vita da accogliere, il mio impegno sarà di renderle il mondo migliore possibile”.

Queste le parole di Luca Argentero che si è detto non al settimo, ma al ventesimo cielo.

“Ho sempre pensato che un giorno sarei diventato padre, ma un figlio non è una roba che ordini sul menu”. E ora non vede l’ora di poter stringere tra le sue braccia la sua bambina, che arriva nel momento migliore possibile, quando lui è strafelice accanto alla sua compagna, una persona perfetta e stupenda che sarà anche una splendida mamma.

Speriamo che le sue parole possano essere di conforto a tutti i futuri genitori in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.