Luca Argentero fusioso con i paparazzi: il motivo

In questi ultimi giorni il nome di Luca Argentero è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Pare che l’attore abbia perso le staffe e si sia scagliato duramente contro i paparazzi che hanno cercato di invadere la privacy della sua famiglia. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.

Tutti sanno che Luca Argentero ha sempre voluto tenere separate la sfera lavorativa da quella privata. L’attore, dunque, ha sempre cercato di vivere il suo privato nel massimo della riservatezza e di non esporre sua figlia a quella luce dei riflettori a cui lui e sua moglie sono costantemente esposti.

In queste ultime ore, però, sta circolando la notizia secondo cui l’attore di Doc-Nelle tue mani si sia scagliato duramente contro i paparazzi. Luca Argentero e sua moglie hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax a Forte dei Marmi insieme alla loro piccola Nina Speranza. Dopo essere venuti a conoscenza di questa notizia, i paparazzi non hanno perso occasione per recarsi sul posto e scattare foto all’attore.

Il settimanale ‘Vero’ ha pubblicato alcune immagini che mostrano come l’attore abbia perso le staffe contro i fotografi. In seguito alla loro insistenza di scattare foto alla sua bimba, Luca Argentero è esploso di rabbia.

Dopo la circolazione di tale notizia, l’attore non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo ed ha preferito mantenere il silenzio. Non è la prima volta che Luca Argentero si scaglia duramente contro i fotografi che vogliono invadere la sua privacy.

Come già scritto, l’ex concorrente del Grande Fratello ha sempre voluto tenere separate la sua vita lavorativa e quella privata, cercando di vivere nel massimo della riservatezza. Anche sua moglie Cristina Marino condivide il suo stesso pensiero tanto che la coppia ha deciso di non condividere sui social le immagini della loro bimba, nonostante le critiche ricevute per questa decisione.