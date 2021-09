Luca Argentero geloso di Stefano De Martino? Le parole dell’attore non lasciano dubbi

Domenica 19 settembre è andata in onda su Rai 1 la prima puntata dello show Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan. Molti gli ospiti presenti nella prima puntata dello show, fra cui il grande attore Luca Argentero. Proprio ad Alessandro Cattelan il divo di Doc-Nelle tue mani ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Stefano De Martino.

Grande successo per Alessandro Cattelan, al timone dello show firmato Rai 1 e andato in onda domenica 19 settembre, Da Grande. Tra i tanti ospiti presenti in trasmissione, il conduttore si è reso protagonista di una divertente intervista con Luca Argentero. Prima del divertente sketch, Alessandro Cattelan ha chiesto ai suoi fan di rivolgere alcune domande all’attore tramite alcune Instagram Stories.

Tra le tante domande rivolte all’attore, non è passata inosservata quella di un fan che ha chiesto a Luca Argentero come cambia la vita dopo il matrimonio. In seguito, trattando su come comportarsi riguardo i like sugli altri profili, l’attore di Doc-Nelle tue mani ha dichiarato:

Mia moglie mette sempre like a uno.

L’uomo a cui si riferisce Luca Argentero è Stefano De Martino. Non è finita qui. Successivamente, infatti, l’attore ha dichiarato:

Cristina è incredibile, io le ho chiesto cosa ci trova in Stefano De Martino. Lei sai che cosa mi ha risposto? Che ha il profilo Instagram curato!

A quel punto Alessandro Cattelan ha svelato che anche sua moglie mette alcuni like all’ex ballerino. Dopo di che il conduttore ha rivolto a Stefano De Martino queste parole:

Stefano, adesso basta! Bloccale, blocca le nostre mogli. Hai tanti follower, cosa ti costa?

Senza ombra di dubbio è stata divertente la replica che l’ex marito di Belen Rodriguez ha rivolto al conduttore. Prendendo alla lettera le parole di Alessandro Cattelan, Stefano De Martino ha dichiarato:

Non me la sento…non ce la faccio.

Uno sketch che ha divertito i moltissimi telespettatori del nuovo show firmato Rai 1.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: