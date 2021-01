Alessandro Cattelan gela Antonella Clerici: “La tua telefonata mi ha creato tanti problemi”

Alessandro Cattelan è stato l’ospite d’onore nella puntata di È sempre mezzogiorno, il programma presentato da Antonella Clerici, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno. L’ambasciatrice dei cooking show ha ripreso la vecchia collocazione nei palinsesti della tv di Stato. Un ritorno lungamente atteso dai fan, che si erano affezionati parecchio al suo stile di conduzione.

L’addio a La prova del cuoco non è mai andato giù ad una fetta di telespettatori. Quello spazio, ne erano convinti, gli spettava di diritto, nessun altro aveva le credenziali adatte per la sostituzione. Nemmeno la bravissima Elisa Isoardi li ha saputi far ricredere, ma probabilmente era una sfida già persa in partenza.

Reduce dalla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove è scesa in pista assieme all’amico Raimondo Todaro, la bella ex del leader della Lega Matteo Salvini è libera sentimentalmente e professionalmente.

Al contrario di Antonella Clerici, impegnata in uno spazio che fondamentalmente le appartiene. Ha una vera, genuina passione nei confronti della cucina e ciò trasuda in ogni puntata di È sempre mezzogiorno. Se poi gli ospiti in collegamento sono famosi e apprezzati dal pubblico, tipo Alessandro Cattelan, allora il gioco diventa inevitabilmente ancor più facile.

Nel corso della piacevole chiacchierata con il collega, la Antonellina nazionale ha parlato del momento in cui finì per trasferirsi ad Arquata Scrivia, comune nei pressi di Tortona, dove Cattelan è cresciuto. Ai tempi ebbe l’idea di “alzare la cornetta” e comporre il numero dell’affermato volto di Sky, alla ricerca di consigli su dove mandare la figlia Maelle.

E – ha proseguito il racconto Alessandro Cattelan – lui le disse di non spedirla al liceo di Tortona e ciò gli creò una marea di problemi. Non la presero benissimo questa cosa. Insomma, un suggerimento che, con discreta evidenza, oggi non gli ridarebbe.