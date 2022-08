Luca Argentero in Toscana: quanto costa una nota nel resort di lusso

Quanto costa il resort di lusso in Toscana in cui alloggia Luca Argentero? Il prezzo è da capogiro!

Senza alcuna ombra di dubbio Luca Argentero è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Il celebre attore ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Toscana insieme a sua moglie Cristina Marino e sua figlia Nina di due anni. Ma quanto costa una notte nel resort di lusso? Scopriamolo insieme!

Tra le mete scelte da Luca Argentero per le vacanze estive c’è la Toscana. L’attore si sta godendo qualche giorno di relax insieme a tutta la sua famiglia: Cristina Marino e sua figlia Nina. La coppia ha scelto di soggiornare in un resort super lussuoso il quale si trova lungo la costa che affaccia sull’Isola D’Elba.

L’hotel a Punta Ala si chiama Baglioni Resort Cala Del Porto ed è situato a pochi chilometri dalla Maremma ed è uno degli hotel più storici del posto. Il resort in questione ha cinque stelle e offre varie tipologie di camere vista mare. Il prezzo? Il costo dell’alloggio è da capogiro e dipende dalla tipologia di soggiorno che il cliente richiede.

Per quanto riguarda la tipolgia del soggiorno che ha scelto l’attore insieme a Cristina Marino non siamo a conoscenza di molte informazioni. Tuttavia, gli ospiti che decidono di soggiornare nel Baglioni Resorto Cala del Porto hanno la possibilità di dormire in camere che offrono una magnifica vista sul mare. Non solo. Ci sono anche suite moderne con vista panoramica.

Nel Baglioni Resort Cala del Porto i prezzi sono vari. Per una notte in una camera moderna vista mare il costo potrebbe partire dai 1.015 euro a notte. Invece, per quanto riguarda una suite caratterizzata da una vista panomarica il prezzo potrebbe salire fino ai 2.267 euro.