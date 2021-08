Luca Barbareschi: “Niente eredità ai miei figli”

Lo spettacolo regala sempre molti colpi di scena, così come lo sono state le parole di Luca Barbareschi nella puntata del pomeriggio di Ra1 de La Vita in Diretta. Il noto attore e produttore si è raccontando e ha spiegato che attuerà la scelta di Bill Gates. Niente eredità ai figli.

Il motivo, tuttavia, è più o meno nobile. Il produttore ha già speso diversi soldi per garantire un’istruzione e una formazione ai suoi figli e per loro è arrivato il momento di farcela da soli.

Ho deciso che non lascerò nulla ai miei figli. Darò in eredità i miei averi a qualche fondazione che fa opere di bene. Perché? Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni.