Luca Onestini accusa Nikita e gli autori del GF Vip: “Raccontano quello che vogliono”

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera lunedì 13 marzo 2023, Luca Onestini si è lasciato andare ad un duro sfogo contro Nikita Pelizon e gli autori del reality show. Nel dettaglio, il gieffino ha lanciato pesanti accuse contro la sua coinquilina e coloro che si occupano del montaggio delle clip. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio a quanto accaduto a Nikita Pelizon durante gli ultimi giorni. La vippona ha spiegato di sentirsi isolata dal gruppo e ha attaccato in particolar modo Giaele De Donà.

Il tutto è stato accompagnato da una clip la quale ha mostrato le dinamiche sviluppatesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, secondo quanto sostiene Luca Onestini, il video sarebbe stato montato in un determinato modo per far passare un preciso messaggio ai telespettatori.

Infatti, ci sarebbe una differenza abissale tra ciò che la gente vede e ciò che realmente accade nella casa. Queste sono state le sue parole:

Non mi stupisce neanche perché le ho già viste tutte. Cioè ormai è la milionesima pagina. Ciò che mi stupisce è il racconto. Quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare. I discorsi strani. E quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda. Quello mi lascia ancora più perplesso. Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ha parlato con Ivana… quello mi lascia allibito.

Non è tutto, Oltre a spiegare di essere rimasto per la nomination preso da Milena Miconi, l’ex tronista ha lanciato pesanti accuse contro Nikita Pellizon. Nel dettaglio, le ha detto di fare sempre la vittima: