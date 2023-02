GF Vip, lo staff di Nikita Pelizon diffida Oriana Marzoli e Luca Onestini

Nel corso delle ultime ore è emersa una notizia che sta facendo il giro del web. Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che lo staff di Nikita Pelizon abbia inviato delle diffide a due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli e Luca Onestini. A rendere pubblica la notizia è Giulia, portavoce dello staff della Vippona. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Lo staff di Nikita Pelizon contro Oriana Marzoli e Luca Onestini. Gli atteggiamenti che i due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno adottato nei confronti della Vippona hanno mandato su tutte le furie il suo staff che ha quindi deciso di inviar loro una diffida.

Giulia, portavoce dello staff di Nikita, ha rilasciato un’intervista a ‘MondoTv24’ dove si è espressa in merito alla vicenda con queste parole:

Preciso che il team non sono solo io, sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda, Nikita è seguita h24, io mi confronto con l’avvocato ogniqualvolta ce ne sia bisogno, anche alle 6 del mattino o alle 3 di notte, capisco che tutto ciò sia difficile da percepire dall’esterno, ma Nikita è seguita è seguitissima a 360 gradi.

E, continuando, la portavoce dello staff della Vippona ha aggiunto:

Ma non è finita qui. Lo sfogo della portavoce dello staff di Nikita Pelizon a ‘MondoTv24’ contro Oriana Marzoli e Luca Onestini è proseguito con queste parole:

Sono due mesi che chiedo di poter entrare e parlare con lei. Sono una ragazza che fa un lavoro differente e ci tiene alla propria privacy. Avevo detto a lei che non sarei mai andata e che avrei preferito la andassero a trovare i parenti. Ma siamo arrivati a uno stato di cose in cui sento che la mia presenza potrebbe essere importante per lei.

E, concludendo, Giulia ha poi aggiunto:

Parlare anche con Luca Onestini? Credo proprio non ce ne sia bisogno, non otterrei nulla, non sono una psicologa, ma posso dire che Luca abbia forti tratti narcisisti. Vorrei far sapere a tutti che abbiamo tutti i video di tutto quello che è successo dal 19 settembre a oggi, video che non sono stati mostrati in puntata e che dimostrano quanto Nikita abbia ragione su praticamente ogni accusa le sia stata fatta.