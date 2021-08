Oggi ci occupiamo di due ex volti noti del Grande Fratello Vip. Una coppia molto amata formatasi all’interno del programma. I due, negli ultimo anni, hanno vissuto una travolgente storia d’amore. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Dopo tanti giorni di ipotesi, avanzate dai vari giornali di cronaca rosa, è finalmente arrivata la conferma della fine della storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova.

A dare la conferma è l’ex gieffino, che affida le sue parole al suo profilo Instagram. Il ragazzo confida: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli che ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi“.

Erano ormai diversi mesi che la coppia non condivideva più la loro quotidianità con i followers sui social. Erano stati proprio i fans i primi a sollevare l’ipotesi della separazione. In più l’ex gieffino più volte, era stato avvistato in compagnia di un’altra donna. Il tutto ha costretto Luca Onestini a rivelare la verità sulla fine della relazione con Ivana una volta per tutte.

Ovviamente sono piovuti commenti e non tutti positivi, che hanno costretto addirittura l’ex gieffino a disattivare la possibilità di lasciare un commento sotto il post da lui pubblicato. Ciò che è stato inevitabile invece è la reazione della modella, la quale non è assolutamente d’accordo con le dichiarazioni del suo ex.

Ivana infatti, si mostra decisamente contrariata e rivela: “Penso però che non ci siamo aspettati e supportati. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”. Queste semplici parole, che la ragazza ha utilizzato, hanno di certo dato più chiarezza a ciò che realmente è accaduto.