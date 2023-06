Luca Onestini insieme a Ivana Mrazova? La conferma del ritorno di fiamma

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Luca Onestini e Ivana Mrazova sarebbero tornati ad essere una coppia. La conferma arriverebbe direttamente da un utente il quale li ha visti in un evento a Roma, mano nella mano. Non è tutto. La coppia avrebbe anche alloggiato nella stessa stanza di albergo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno rappresentato una delle coppie più amate e popolari nel mondo del web. I due sono stati legati da una relazione sentimentale durata circa quattro anni. Nel corso della pandemia dovuto al Covid-19, la coppia ha affrontato un periodo di crisi la quale però non è stata superata. Alla luce di questo, entrambi hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore.

Tuttavia, Luca e Ivana si sono ritrovati nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia hanno ritrovato quell’affinità che li ha sempre legati ma nonostante questo non sono mai tornati ad essere una coppia.

In ogni modo, adesso la realtà sembra essere un’altra. Infatti, stando ad una segnalazione emersa in rete, di recente i due avrebbero partecipato insieme ad un evento a Roma. La coppia è stata avvistata mano nella mano e sembra che abbiano anche dormito nella stessa stanza di hotel. Lo scoop è giunto direttamente da parte di un utente a Deianira Marzano, l’esperta di gossip.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto né Luca né Ivana Mrazova hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione. Gli ex concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini romperanno il silenzio? Non ci resta che scoprirlo!