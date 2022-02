Luca Onestini nelle ultime ore continua ad attirare l’attenzione dei social e delle testate giornalistiche a seguito delle sue dichiarazioni. L’ex gieffino nella giornata di ieri ha smentito tutte le affermazioni che lo vedevano protagonista di una vera e propria rissa.

Precedentemente infatti, all’interno del suo profilo Instagram erano state caricate delle storie in cui Luca si mostrava con un occhio nero. In un primo momento era emersa una rissa a Parigi in cui l’ex tronista di Uomini e Donne aveva difeso la sua fidanzata da alcuni tifosi della squadra avversaria.

Una serie di fake news che Luca Onestini ha smentito nei suoi social nella giornata di ieri. Moltissime testate giornalistiche italiane, come ad esempio il Corriere della Sera, avevano riportato la notizia dell’occhio nero motivandolo con una rissa durante la partita tra il Paris e il Real Madrid.

A grandissima sorpresa Luca ha rivelato la verità in merito alle ultime notizie emerse sul suo conto. Sembrerebbe infatti che non ci sia stata nessuna rissa durante il loro viaggio a Parigi e l’occhio nero, mostrato sui social, era solo la realizzazione di un semplice trucco.

Luca Onestini, la verità in merito all’occhio nero

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a parlare sui social di ciò che sta accadendo in torno a lui in questi ultimi giorni. Luca infatti, ha voluto specificare ancora una volta come esistano diverse fake news sul suo conto e in merito all’occhio nero che, era semplicemente solo un trucco.

Onestini ha così affermato che: “Avevo chiaramente detto che si trattava di un trucco, di uno scherzo. I giornali italiani hanno aspettato le 24 ore, così la storia spariva, per dare la notizia. Basta con queste fake news”.

L’occhio nero era stato realizzato con un trucco e non è mai stato causato da una rissa in un bar di Parigi. Proprio per questo motivo, l’ex tronista ha voluto specificare ancora una volta la verità in merito agli ultimi avvenimenti che lo vedono protagonista.

“Avevo detto espressamente che il mio occhio nero era fatto con il trucco. Cosa fanno i siti italiani? Aspettano le 24 ore, che non ci sono più le mie storie, e vanno a dire che sono stato picchiato. Basta fake news” termina Luca Onestini all’interno del suo profilo Instagram.