Luca Onestini si mostra all’interno delle sue storie Instagram con un occhio nero preoccupando i milioni di fan che lo seguono con costanza. Nelle ultime ore l’ex gieffino nonché ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato cosa è accaduto durante la sua fuga romantica a Parigi con la fidanzata.

Quest’ultimo ha ritrovato l’amore con la spagnola Cristina Porta, conosciuta all’interno dell’ultimo GF Vip in Spagna. Durante il loro viaggio romantico però, Luca ha dovuto difendere la sua dolce metà da alcuni tifosi del PSG ricevendo un pugno in un occhio.

L’ex gieffino amato e apprezzato sui social si è mostrato all’interno del suo profilo Instagram con un grandissimo livido e un occhio nero. Cristina Porta infatti, si era lasciata andare a frasi pesanti al termine del match tra il PSG e il Real Madrid. È proprio in quel momento che è scattata la rissa in cui Luca ha ricevuto un attacco fisico.

Una volta a casa è proprio Luca Onestini a raccontare l’accaduto a tutti i suoi fan e a motivare il suo occhio nero dopo aver difeso la sua fidanzata. Un grandissimo spavento per tutte le persone che seguono l’influencer e che hanno potuto vedere il livido sul viso di Luca.

Luca Onestini con un occhio nero: ecco cosa è accaduto all’ex tronista

Stando al racconto dell’ex gieffino, Cristina l’avrebbe convinto ad entrare in un bar per vedere il match quando, al termine è scattata la rissa. La fidanzata però davanti alla delusione per il goal subito dal Real si è lasciata andare a delle frasi pensanti e che hanno infastidito i tifosi avversari.

All’interno del locale infatti, erano presenti diversi tifosi della squadra francese che hanno ricambiato critiche e offese nei confronti della giovane ragazza. È proprio in quel momento che Luca ha deciso di intervenire ‘ricevendo’ in cambio un occhio nero.

Nelle sue storie Instagram Luca Onestini afferma: “Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”.

Nonostante lo spavento iniziale l’ex gieffino sta bene e avrà solamente bisogno di tempo in modo che l’occhio si sgonfi e il livido sparisca definitivamente.