Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Luca Onestini che ha lasciato senza parole il mondo del web. Attualmente concorrente dello show spagnolo Secret Story, il ragazzo ha manifestato un forte interesse per Cristina Porta. Infatti all’interno del programma tra i due è scoppiata subito la passione ed anche un bacio appassionato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Luca Onestini non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Questa volta il concorrente di Secret Story si è reso protagonista di un gossip a causa della passione scoppiata tra lui e Cristina Porta. Infatti il ragazzo sembra aver perso la testa per la giornalista. Ecco il video del bacio diventato virale in rete.

Luca Onestini sembra aver completamente dimenticato Ivana Mrazova e perso la testa per Cristina Porta. A testimoniare il fatto, oltre ad alcuni atteggiamenti di complicità tra i due che vanno oltre una semplice amicizia, c’è stato un vero e proprio bacio appassionato.

Il bacio, che subito è diventato oggetto di chiacchiere in rete, è scattato dallo stesso ex tronista bolognese il quale si è rivolto verso la giornalista afferrandole il viso con foga. Attualmente sui social circolano il video e la foto del bacio in questione che immediatamente sono diventati virali e hanno ottenuto numerose visualizzazioni.

Chi è Cristina Porta

La ragazza di cui Luca Onestini si è invaghito si chiama Cristina Porta. Anche lei è una concorrente dello show spagnolo Secret Story. Volto noto nella tv Mediaset Spagna, la ragazza è una giornalista la quale è diventata famosa per aver preso parte a Butterfly Hunter. Qui lei stessa ha intervistato volti noto nel mondo del cinema e della musica, come per esempio Ricky Martin e Antonio Banderas.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: perché si sono lasciati

Per quanto riguarda Luca Onestini e Ivrana Mrazova la loro relazione è giunta a capolinea dopo ben quattro anni di fidanzamento. Lo stesso ex tornista bolognese ha dichiarato di essersi lasciato con la modella ceca attraverso un messaggio su Whatsapp. Tuttavia, adesso Ivana Mrazova sembra essere solo un ricordo lontano.

