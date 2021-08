Luca Onestini pizzicato con la ex di Paolo Brosio. È nato un nuovo amore? Le indiscrezioni

Di recente, un noto personaggio del mondo del gossip è tornato a interessare le cronache rosa. Parliamo di Luca Onestini, che è tornato al centro dei rumors dopo una lunghissima storia d’amore con Ivana Mrazova. L’amato ex tronista di UeD ha trascorso l’ultimo periodo in compagnia dei suoi amici. Tra loro era presente anche Raffaello Tonon, che Luca ha conosciuto nel corso dell’ultima edizione del GF vip.

Nel corso di questo periodo di relax, Luca Onestini, ha fatto un incontro decisamente fortuito. Ad un evento, infatti, l’ex tronista di UeD ha incontrato la modella Marialaura De Vitis. La bellissima ragazza è nota per la sua chiacchierata relazione con Paolo Brosio. La notizia di questo incontro sta già facendo molto discutere il web. Tra i due, infatti, sarebbe nato un feeling decisamente intenso.

Dopo aver cenato insieme allo stesso tavolo i due sembrano essere entrati parecchio in confidenza, stando alle voci che girano sul web. Ma non finisce qui. A quanto pare, i due non si sono limitati ad una cenetta a tu per tu: Alessandro Rosica, paparazzo ed esperto di gossip, ha rivelato molto di più.

Stando alle sue dichiarazioni, Marialaura e l’ex gieffino avrebbero addirittura deciso di trascorrere la notte insieme. Si tratta di una semplice notte di divertimento si può pensare alla nascita di un nuovo amore? Le parole di Alessandro sono chiare e univoche, ma i due diretti interessati hanno deciso di non proferire parola al riguardo.

Nessuna conferma quindi, ma nemmeno una smentita da parte di Luca e la De Vitis. Sappiamo bene che l’ex gieffino era single da un po’ ormai, dopo la fine della storia con Ivana. Marialaura, invece, stando alle più recenti indiscrezioni, stava portando avanti una frequentazione col rapper Lollo G, dopo la fine della storia con Paolo Brosio. Almeno, così si pensava fino a qualche settimana fa. Ora le carte in tavola sembrano cambiate, non ci resta che attendere novità.