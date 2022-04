Luca Onestini a La Pupa e il Secchione: è gelo con Soleil Sorge

Leggendo le anticipazioni della puntata serale de La Pupa e il Secchione in molti hanno atteso un possibile chiarimento tra Luca Onestini, fratello di Gianmarco e Soleil Sorge, opinionista in studio e ex fidanzata di Luca.

Ma il chiarimento non c’è stato, anzi tra i due è regnata la freddezza totale. Ospite in studio ieri sera Luca Onestini ha riabbracciato il fratello Gianmarco. C’era molta curiosità nel vedere la reazione di Soleil al suo ingresso.

I due sono stati fidanzati per un periodo di tempo dopo la scelta a Uomini e Donne e la loro storia si è interrotta bruscamente e non in un modo proprio idilliaco. Tra di loro infatti non sono mai mancate le frecciatine a distanza.

In molti si aspettavano un chiarimento o scambio di battute, ma non c’è stato nulla di tutto ciò. Soleil ha accolto con freddezza l’ingresso in studio di Luca applaudendolo e restando impassibile in volto.

Fonte: web

Il ragazzo ha reagito allo stesso modo pensando solo a riabbracciare il fratello. Insomma tanta indifferenza tra i due.

Il momento è stato molto toccante, Luca e Gianmarco si sono abbracciati come se non si vedessero da tempo. Il secchione è scoppiato anche in lacrime. In molti hanno criticato la reazione di Soleil sui social, ritenendola quasi di sdegno. L’opinionista è rimasta impassibile a guardare l’incontro tra i due fratelli.

A fine puntata Luca ha postato una foto su Instagram con tanto di frase dedica per il fratello.

“La risposta è sempre nell’Amore. Che sia per il tuo partner, per la tua famiglia, per i tuoi amici o per il prossimo. L’Amore è tutto. L’Amore è la forza più potente del mondo e chi vive nell’amore alla lunga vince sempre. Grazie alla vita per la giornata piena di emozioni meravigliose che mi ha regalato” – ha scritto l’ex tronista.