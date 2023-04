Luca Salatino, è crisi sentimentale con Soraia Ceruti? Ecco il presunto motivo

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Luca Salatino starebbe vivendo una crisi sentimentale con Soraia Ceruti. Infatti, sul web sarebbero spuntati alcuni segnali che potrebbero dimostrare tali rumors. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Mentre Luca Salatino si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. in rete sono circolati numerosi gossip sulla vita privata di Soraia Ceruti. Infatti, si era vociferato che la diretta interessata fosse impegnata in una relazione con un altro uomo. Tuttavia, si è trattato di chiacchiere smentite poi dai diretti interessati.

Nonostante questo, qualcuno ancora non si dice convinto. Infatti, uno dei possibili segnali della loro crisi potrebbe essere l’assenza di entrambi sui social e il fatto che l’ex corteggiatrice abbia reso il suo profilo Instagram privato.

A far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione ci ha pensato un utente il quale ha fatto emergere una segnalazione a Daianira Marzano. Si vocifera che Soraia Ceruti sarebbe stata avvistata insieme ad un altro ragazzo a Como, la sua città di origine. Inoltre, un’altra persona ha rivelato un dettaglio più specifico il quale è stato poi condiviso sui social dalla Marzano. Queste sono state le parole riportate nella nota:

Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ne ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto).

Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia in quanto i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione. Dunque, non ci resta che attendere che uno dei due rompa il silenzio.