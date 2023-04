Luca Salatino e Soraia in crisi: “Le cose non vanno bene”

Voci di crisi tra Luca Salatino e Soraina Ceruti. I due ex volti noti di Uomini e Donne starebbero attraversando un periodo non facile tanto che a quanto pare hanno trascorso anche le festività pasquali separati.

I primi indizi sono arrivati qualche settimana fa quando Luca si è dovuto sottoporre ad un intervento alla schiena per i soliti problemi fisici. Prima dell’operazione Soraina si è mostrata anche sui social preoccupata per il fidanzato. Poi, improvvisamente è sparita ed ha reso anche il profilo Instagram privato mentre Luca ha avviato la riabilitazione come sta documentando lui stesso sui social.

Fonte: web

La crisi è stata confermata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano che citando fonti molto vicine alla coppia, ha confermato la crisi in atto.

“Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale” – questo lo scoop lanciato da Deianira.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno visto anche ciò che è successo quando il ragazzo era nella casa del Grande Fratello Vip. Luca si è mostrato innamoratissimo e lo stesso ha fatto Soraia che nel periodo di permanenza nella casa del fidanzato si è mostrata più innamorata che mai.

I due dopo la fine dell’esperienza nella casa del GF avevano anche iniziato una convivenza a Como. Insomma tutto sembrava andare a gonfie vele. Forse proprio la convivenza ha scatenato la crisi con i due che forse si sono resi conto di essere incompatibili.

Al momento a quanto pare si sono presi un periodo di pausa e non è chiaro dove siano e dove abbiamo trascorso le festività pasquali. Vedremo se ci sarà un ritorno di fiamma o sarà addio definitivo. Al momento non è arrivata alcun aggiornamento dai diretti interessati.