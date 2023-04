Soraia Ceruti, l’indiscrezione sulla fine della storia con Luca Salatino: “Persona pressante”

In questi giorni Luca Salatino e Soraia Ceruti sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati dalle pagine di gossip. La fine della storia d’amore tra la coppia è uno degli argomenti più trattati dalla cronaca rosa e nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi retroscena riguardo i motivi che avrebbero portato Luca e Soraia a mettere definitivamente la parola fine al loro rapporto.

Nel corso delle ultime ore i principali giornali di gossip stanno dedicando ampio spazio alla fine della storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia lanciato una serie di frecciatine sociale al suo ex fidanzato. Tutti hanno visto nel gesto di Soraia il motivo che avrebbe portato alla rottura con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Tutto è iniziato quando Soraia Ceruti ha condiviso una serie di Instagram Stories di Tommaso Zorzi. Qui l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha espresso il suo pensiero riguardo il rapporto di coppia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

E, continuando, l’influencer ha poi aggiunto:

Tu per prima cosa devi rispettare la mia individualità, le mie scelte personali, i miei spazi. Io non devo condividere con te tutto, tu non devi sapere dove sono sempre. Ma non perché io sono in posti in cui non dovrei essere ma perché mentalmente devo essere consapevole di essere libero.