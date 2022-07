Lo studio di UeD riesce a dare vita a molte coppie, presentando al pubblico giovani che decidono di cercare l’amore con l’aiuto di Maria De Filippi. Tra di loro però, purtroppo, non tutte sono destinate a durare a lungo e spesso questo non lascia indifferenti i fans più affezionati.

Probabilmente, come è stato per Matteo Ranieri e Valeria Cardone, presto sarà lo stesso anche per Luca Salatino e Soraia Allam, ormai ai ferri corti. I fans, purtroppo, aspettano solamente l’annuncio della rottura ufficiale tra i due.

A preannunciarla è il distacco repentino che c’è stato e le varie frecciatine che gli ex innamorati si sono lanciati sui social. Insomma, tutti gli indizi portano a dare per scontata che presto sarà dato l’annuncio ufficiale della fine di questa storia.

Negli ultimi giorni Luca è stato da Matteo Ranieri, per trascorrere qualche giorno di vacanza. Mentre Soraia ha trovato rifugio e sostegno nelle braccia della sua amica Federica Aversano, forse in attesa di rivelare la verità sui social. Eppure, alcuni fans erano sicuri dal principio che questa coppia non sarebbe durata, il motivo? Aurora Colombo.

La corteggiatrice di UeD, era entrata in studio per conquistare Luca quando il percorso del tronista era già iniziato ed era palese che lui avesse perso la testa per lei. Eppure, Aurora ha presto capito che il tronista non era adatto a lei, preferendo quindi abbandonare il programma.

Ma la trama si infittisce: nelle ultime ore i fans di Daianira Marzano hanno pubblicato una riflessione sull’argomento e la Colombo ha subito ricondiviso il post. Queste le parole che sono apparse sul profilo dell’esperta di gossip: “Luca pessimo, si era messo a piangere quando Roberta non lo ha scelto. Dopo 3 secondi accetta il trono”.

“Poi fa un trono lungo e alla fine fa una scelta tanto per visto che l’altra corteggiatrice aveva capito il soggetto e se l’era data a gambe levate”. Sembra chiaro che anche Aurora abbia trovato Luca poco sincero e costruito. Non ci resta che attendere notizie ufficiali.