Luciana Littizzetto e Maria De Filippi, oltre ad essere due grandi donne di successo, hanno due bellissime famiglie. Le due sono molto legate e molto amiche tanto che la comica ha confessato di esser diventata mamma proprio grazie all’aiuto della presentatrice.

Entrambe, infatti, hanno adottato i loro figli. Luciana Littizzetto ha parlato per la prima volta dell’esperienza dell’adozione nel suo libro “Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore”. La comica ha spiegato come la scelta è stata dettata da un incontro con Maria De Filippi.

La scintilla è scoccata dopo una ‘defilippica’. È stato grazie a lei. Ero andata a prendere un caffè a casa sua e mi confidò che aveva iniziato questa esperienza (Maria De Filippi ha adottato il suo unico figlio, Gabriele, ndr)

Tre anni dopo, la donna si è recata in una comunità a Pavia e ha adottato Jordan e Vanessa “due topini”, li definisce. Luciana Littizzetto ha spiegato come i due hanno avuto reazioni avverse nel lasciare la casa famiglia.

Se Jordan “non vedeva l’ora di lasciare la comunità”, Vanessa “lei aveva paura di lasciarla”. Entrambi oggi hanno fatto carriera. Il ragazzo lavora nelle produzioni cinematografiche, mentre la ragazza nel mondo della comunicazione.

I due però non la chiamano mamma e seppur è dispiaciuta capisce che “per loro mamma è stata un’altra donna e questa parola che per te è bela, per noi è una ferita.”