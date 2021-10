UeD: Maria De Filippi zittisce Tina Cipollari. “Ora basta”

La nuova stagione di UeD sta regalando innumerevoli colpi di scena. Le dame e i cavaliere si stanno cominciando a conoscere, sono nati i primi amori ma anche i primi screzi. I riflettori si accendono sull’opinionista Tina Cipollari, diventata ormai volto storico del programma firmato da Maria De Filippi. Da anni la vamp è protagonista di scontri e diverbi spesso molto accesi e pungenti.

La Cipollari finisce al centro delle polemiche e incendia gli animi e le dinamiche. Ma qualche volta l’opinionista esagera come è accaduto nel corso delle scorse puntate. La padrona di casa è chiamata ad intervenire in prima persona. Maria De Filippi si scaglia contro Tina e la zittisce. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire le dinamiche dei fatti.

Si torna a parlare di Sara e il cavaliere Biagio, i due erano già usciti insieme la scorsa stagione e avevano terminato la loro conoscenza per delle divergenze che avevano creato molti screzi. Nella nuova edizione Biagio e Sara sembrano essersi ritrovati e da parte della dama ci sarebbe una gran voglia di impostare una relazione importante.

Il fatto che la donna abbia voluto dare una seconda possibilità al Cavaliere ha sollevato non poche polemiche sia all’interno dello studio che tra i telespettatori. Ma la più infuriata sembra essere proprio Tina Cipollari. Si accendono i toni in studio soprattutto quando si scopre che Biagio ha scelto di uscire anche con un’altra donna: Rosy, una nuova dama di UeD.

L’opinionista va su tutte le furie, non si contiene più e rivolgendosi direttamente a Sara ostenta parole molto forti. La Cipollari le da della stupida e dell’ingenua. Sono state proprio queste dichiarazioni che hanno fatto perdere le staffe a Maria De Filippi la quale interviene e con toni garbati ma perentori zittisce la vamp.