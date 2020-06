Luciana Littizzetto: “Devo grazie a Maria De Filippi per i miei figli” Luciana Littizzetto rivela che Maria De Filippi è stata la chiave per l'affido dei suoi figli

Domenica In presenta ogni domenica ospiti esclusivi e storie inedite. Nella scorsa puntata Mara Venier ha avuto come ospite Luciana Littizzetto, che ha raccontato la storia di come è riuscita ad ottenere l’affidamento dei suoi figli grazie a Maria de Filippi.

In primis Luciana racconta del lungi periodo di riposo forzato a cui è stata costretta in seguito alla grave rottura di polsi e rotula. Fortunatamente la comica ha avuto dalla sua parte badanti e figli, che l’hanno accudita. Poi, con il suo pungente sarcasmo, Luciana fa dell’ironia sulla caduta di Mara, che potrebbe essere una conseguenza del prominente seno della conduttrice. Subito dopo viene trasmesso un filmato che riassume la carriera della comica e presentatrice.

La Littizzetto poi parla del duo percorso lavorativo, confessando di aver sempre sognato una carriera nel mondo della recitazione, anche dopo gli studi al conservatorio, il periodo come insegnante e la laurea.

Finalmente, dopo molti tentativi e un percorso graduale, Luciana è riuscita a realizzare il suo sogno con non poca fatica. La Littizzetto racconta sé stessa, confessando di non essere particolarmente abile in cucina nonostante la tradizione familiare (sua nonna infatti lavorava nel mondo della ristorazione).

Aggiunge anche di essere molto legata alla sua famiglia e alla sua città: Torino. Luciana Littizzetto racconta anche di essere in ottimi rapporti con i suoi vicini. Mara poi pone l’accento sul compleanno di Pippo Baudo, che è stato proprio domenica. Luciana racconta con affetto dei momenti passati con presentatore e questo momento di tenerezza viene incorniciato da un videoclip di tutte le scene più significative del festival di Sanremo che avevano

Luciana come protagonista. L’attrice poi da un importante consiglio: vale sempre la pena impegnarsi per seguire un sogno, per non rimpiangere nulla. Poi ricorda la trasmissione che l’ha portata alla fama: Cielito Lindo e Mai dire Gol, fino all’unione con Fabrizio Fazio. Infine ecco il momento più toccante dell’intervista: il tortuoso sentiero che ha portato ad una grande vittoria per Luciana.

Parliamo dell’affidamento dei suoi due (all’epoca) bambini, Vanessa e Jordan. I figli di Luciana Littizzetto oggi hanno 25 e 23 anni. A darle l’idea e la forza di metterla in atto è stata Maria De Filippi, che la sorprende con un video carico di affetto e belle parole. Ma le sorprese non finiscono qui. Vanessa fa una sorpresa a sua mamma, presentandosi in studio profondamente toccata dalle parole e dalle immagini trasmesse da Mara in onore di Luciana Littizzetto.