Luciana Littizzetto, ecco perché ha detto addio al suo compagno dopo 20 anni

Luciana Littizzetto è uno dei volti più apprezzati dai telespettatori. Il suo fare pungente e ironico che vediamo da Fabio Fazio a Che tempo che fa è straordinario. La sua è una carriera che viene da lontano visto che ha esordito in Rai nel 1991 conducendo il programma ‘Avanzi’ su Rai Tre. Di lì in poi, il suo percorso di crescita l’ha portata a partecipare a programmi molto seguiti.

Luciana nonostante la popolarità è una persona molto riservata e della sua vita privata si sa poco. Sentimentalmente è stata legata per oltre 20 anni a Davide Graziano, ex batterista degli Africa United. I due nel 2018 hanno deciso di dirsi addio. Non sono noti i motivi ma Luciana in un’intervista recente al settimanale Oggi ha detto a riguardo: “Quando si perde la stima verso l’altro, si perde tutto”. Davide sembra esser stato giudicato in modo negativo per alcune cose che ha commesso ma al momento non è chiaro altro.

Fonte: web

“Forse resterò single, chissà” – ha detto con la sua solita ironia che l’ha resa famosa, forse sfiduciata anche dall’età che non dev’essere però una giustificazione contro l’amore, che si sa, può arrivare a tutte le età.

Luciana Littizzetto ha adottato due figli

La coppia aveva anche adottato due bambini che ormai sono grandi. Vanessa e Jordan vennero adottati quando avevano rispettivamente 12 e 9 anni

Oggi Vanessa, dopo la laurea all’Accademia delle Belle Arti di Torino, ha deciso di continuare gli studi ottenendo un secondo diploma in Digital Comunication strategy. Mentre Jordan il fratello più piccolo, diplomato al liceo Valsalice, si è trasferito per un periodo in Spagna, per poi stabilirsi a Roma, ma mai lontano dalla sua famiglia.

Luciana ha sempre sentito come un vuoto il fatto di non essere mamma. Ci aveva già provato prima della storia con Davide ma senza successo. Poi finalmente è riuscita a coniugare il suo sogno.