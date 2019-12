Luciana Littizzetto operata d’urgenza dopo l’incidente Luciana Littizzetto in ospedale, l'attrice è stata operata d'urgenza dopo l'incidente in cui si è rotta la rotula e il polso destro; ecco come sta

Luciana Littizzetto è caduta e si è rotta il polso e la rotula. Per questo motivo l’attrice è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza dopo l’incidente il 30 di dicembre 2019. La 55enne torinese ha voluto tranquillizzare i suoi fan postando una foto dal letto d’ospedale. Irriverente come sempre Luciana Littizzetto l’ha messa sul ridere anche se, come possiamo immaginare, provava dolore.

Nel tardo pomeriggio di ieri Luciana Littizzetto ha postato la foto dall’ospedale, probabilmente poco dopo essere uscita dalla sala operatoria. Accanto il monitor per i segni vitali e in testa la classica cuffietta verde che indossano i pazienti nella sala operatoria. Sopra l’attrice ha scritto con ironia:

“Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie”.

La prima foto postata da Luciana Littizzetto, invece, la mostrava sul letto di casa sua, con polso e rotula fasciati. Sopra l’attrice comica aveva scritto:

“E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso”.

In molti le avevano scritto preoccupati sul suo profilo Instagram chiedendo aggiornamenti sul suo stato di salute e Luciana Littizzetto li ha accontentati.

Il post della 55enne torinese è comparso ricondiviso anche sulla pagina ufficiale di Che tempo che fa, il programma dove Luciana Littizzetto conduce insieme a Fabio Fazio.

Il 2019 non è stato un anno facile per l’attrice che non molto tempo fa era stata evacuata dalla sua abitazione per una fuga di gas. Tanta paura ma, fortunatamente nessuna conseguenza per lei. Nel 2018, invece, era finita la relazione con lo storico compagno.

E sembra che il 2020 non comincia bene. L’operazione è andata bene ma Luciana Littizzetto dovrà affrontare il periodo postoperatorio che non sarà affatto facile. Un polso e una rotula rotta non sono una bazzecola e lei dovrà fare fisioterapia e riguardarsi, anche perché si tratta della parte destra.

Immaginate solo la difficoltà perché quando si cammina con le stampelle bisogna usare la mano… e lei la mano ce l’avrà ingessata quindi sarà inutilizzabile per un bel po’.

Le auguriamo, ovviamente, di superare questo periodo e di passare un bel 2020.