Luciana Littizzetto, quanto guadagna a Che Tempo Che Fa? La cifra è da capogiro

Luciana Littizzetto in tanti anni di carriera è sempre riuscita a far ridere tutto il pubblico che la segue grazie al suo talento non indifferente come comica. Questo le ha portato senz’altro molta notorietà e fama. Di recente è stata svelata la cifra che l’attrice e comica guadagnerebbe nella trasmissione Che Tempo Che Fa.

Sono stati molti coloro che, negli anni, si sono chiesti a quanto ammontasse il guadagno di Luciana Littizzetto per la sua presenza a Che Tempo Che Fa. Oggi l’interrogativo dei più curiosi potrebbe essere svelato. Qualche giorno fa, infatti, qualcuno ha rivelato la cifra da capogiro del guadagno dell’attrice e comica.

Nel programma che va in onda la domenica sera, la Littizzetto affronta, con il suo modo di fare, delle tematiche molto delicate. Utilizzando sempre l’intelligenza e l’ironia, l’amica e collega di Fabio Fazio porta a galla delle situazioni riguardo le quali si parla molto poco e che spesso si rivelano un vero e proprio taboo.

Luciana Littizzetto, quanto guadagna a Che Tempo Che Fa?

Come già anticipato, in questi ultimi giorni stanno trapelando alcune informazioni che riguarderebbero i guadagni dell’attrice e comica a Che Tempo Che Fa. Tenetevi forti perché, stando alle indiscrezioni, la cifra è davvero da capogiro.

Pare che infatti che Luciana Littizzetto porti a casa di 800 mila euro a stagione. Una cifra senza ombra di dubbio stellare che conferma come la Littizzetto sia una delle donne più ricercate del piccolo schermo italiano. Da anni, ormai, la donna è al fianco di Fabio Fazio che sicuramente si ritiene fortunato per la sua presenza.

Non ci resta che attendere l’arrivo dell’autunno per rivedere l’attrice e comica al fianco di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, una delle trasmissioni più amate e apprezzate del piccolo schermo italiano, oltre che campioni di ascolti della domenica sera.