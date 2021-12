"Quando si rivolgono a me mi chiamano Lù. Per loro io sono Lù": Luciana Littizzetto racconta a Verissimo il rapporto con i suoi figli

Il salotto di Verissimo diventa spesso teatro di confessioni, da parte di personaggi noti dello spettacolo, che nessuno si aspetta o di cui comunque pochi ne erano a conoscenza. Uno di questi momenti è avvenuto proprio ieri, quando sulla poltrone di fronte a quella di Silvia Toffanin si è seduta, per la sua prima volta, Luciana Littizzetto.

Credit: Verissimo

La voce, il volto, l’irriverenza, la comicità di Luciana, non hanno bisogno di alcuna presentazione. La torinese classe 1964 è una dei personaggi più presenti, seguiti e apprezzati dell’intero panorama televisivo italiano ormai da decenni.

Show woman ma non solo. Infatti, nel corso della sua lunga carriera, Luciana Littizzetto ha potuto sperimentarsi anche in latri campi come la recitazione, il doppiaggio, la conduzione radiofonica e la scrittura. Tutte sfide affrontate e superate alla grande, in cui ogni volta ha riscontrato un grande successo.

Quello di cui si è sempre parlato poco, però, è la sua vita privata. Discorso che in passato era già stato affrontato, ma che è tornato a galla ieri proprio nel salotto di Verissimo, dove la comica è stata ospite per la sua prima volta.

Luciana Littizzetto e il rapporto con i figli

Luciana è stata legata a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, dal 1997 al 2018. Durante la loro relazione, i due avevano preso due figli in affido. I loro nomi sono Jordan e Vanessa e sono arrivati con loro quando erano soltanto dei bambini.

Erano in comunità da tanto tempo perché si preferisce non dividere fratello e sorella. Anche lì mi sono detta che era destino. L’incontro è stato molto emozionante. Quando sono arrivati si pestavano come fabbri, e continuano a farlo anche adesso…

Nella chiacchierata, poi, Luciana ha raccontato del ruolo fondamentale che ha avuto Maria De Filippi nel suo percorso.

Tutto è iniziato grazie a un incontro con Maria De Filippi io ero preoccupata di fare una scelta del genere. Lei mi disse: ma cosa te ne frega farai la mamma come sai farla tu. Questa sua riflessione è girata nella mia testa e alla fine sono arrivati Jordan e Vanessa.

In fine la comica ha spiegato che loro non la chiamano Mamma.