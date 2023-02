Le immagini di Maria De Filippi e del figlio Gabriele alla camera ardente hanno commosso tutti. Mamma e figlio che, sconvolti dall’inaspettata perdita, si consolano a vicenda. A dire qualcosa di bellissimo sul loro rapporto, è stata Luciana Littizzetto. Parole che meritano un grande applauso.

Gabriele Costanzo è stato adottato a 13 anni da Maria e Maurizio. Una scelta che per due genitori non è sempre facile. Adottare un ragazzo già grande, vuol dire imparare insieme a lui come crescere, come capire, come affrontare una nuova vita. All’inizio, si è estranei. Ma il lavoro che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno fatto con quel bambino, che oggi è un adulto realizzato, è stato incredibile.

Luciana Littizzetto, con le sue parole, ha voluto sottolineare che essere madre non per forza deve voler dire dare alla luce un figlio. I figli non sono solo quelli della pancia. Ecco le sue bellissime parole:

Un giorno Maria mi ha raccontato la sua esperienza e mi ha talmente travolta col suo entusiasmo che mi sono detta: “Ci provo anch’io”. Però ai tempi io non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido.

È stato difficilissimo perché con i figli naturali una donna impara gradualmente a diventare mamma. Con l’affido o l’adozione si diventa mamma di botto. I figli sono i figli del cuore, non solo i figli della pancia. Quelli che cresci, quelli per cui piangi, per cui sorridi, per cui sei preoccupata.

La Littizzetto ha raccontato dell’ultima volta che ha visto la sua amica Maria De Filippi. Si è recata a Roma, nello studio di C’è Posta per Te, per registrare una puntata. Ma non ha potuto fare a meno di notare lo stato d’animo della conduttrice. Le è apparsa provata, magra e con la testa da un’altra parte. Tutti sapevano degli acciacchi di Maurizio Costanzo, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una notizia tanto straziante.

Maria De Filippi è stata una persona molto importante per la comica. È grazie a lei, al suo coraggio e ai suoi racconti, se ha deciso di adottare i suoi due figli.