Ludovica Frasca derubata: “Milano sembra un circo pericoloso”

Nel corso delle ultime ore il nome di Ludovica Frasca è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex velina di Striscia la Notizia ha infatti rivelato ai suoi followers di aver subìto un furto mentre non era in casa; non è poi mancato l’appello al sindaco di Milano. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ludovica Frasca è stata derubata nella sua casa a Milano. L’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato ai suoi followers di essere stata via di casa solamente per un’ora e, nonostante ciò, un gruppo di malviventi è riuscito ad addentrarsi nella sua abitazione portando via parecchie cose.

Queste sono state le parole dell’ex velina in merito alla disavventura subìta:

Milano è la città più insicura d’Italia. Sono mancata un’ora da casa e mi hanno derubato delle (poche) cose di valore che avevo. Grazie a tutte le autorità, Beppe Sala per averci fatto sprofondare nell’insicurezza.

Ma non è finita qui. Ludovica Frasca ha poi proseguito il suo sfogo social rivelando ai suoi followers di stare bene. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sto bene. Un po’ scossa ma bene. Sono incazzata ma sono forte e tutto quello che mi hanno ripreso in casa me lo ricomprerò col tempo, tiè. Però c’è una terribile sensazione quasi surreale di profonda violazione della proprietà che in questo Paese, al di là di chi c’è a Milano, non viene per niente protetta.

Infine, concludendo, l’ex velina di Striscia la Notizia ha concluso il suo discorso con queste parole: