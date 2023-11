Ludovica Frasca fidanzata con un dirigente Mediaset? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Ludovica Frasca è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex velina di Striscia la Notizia sia fidanzata con un dirigente Mediaset con il quale starebbe vivendo una storia d’amore segreta. Andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nuovo amore per Ludovica Frasca? Non si fermano i rumors sull’ex velina di Striscia la Notizia, finita al centro del gossip per via di alcune voci in merito alla presunta storia d’amore con un dirigente Mediaset. A rendere pubblica l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo.

L’esperto di gossip ha reso pubblico il gossip sulla rubrica ‘Non tutti sanno che’ presente sul settimanale ‘Oggi’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ludovica Frasca starebbe vivendo una storia d’amore segretissima con un dirigente Mediaset.

Nonostante la frequentazione sia segreta, qualcuno rivela che presto l’ex velina di Striscia la Notizia e il suo compagno saranno costretti ad uscire allo scoperto.

Al momento la diretta interessata è rimasta in silenzio e ha deciso di non rispondere ai rumors che in queste ultime ore stanno circolando sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Ricordiamo che Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, nel 2020 è convolata a nozze con l’imprenditore inglese Frank Faricy. La loro storia d’amore, però, è naufragata poco dopo. Ludovica Frasca e suo marito Frank Faricy hanno infatti annunciato la separazione nel 2022. I motivi che hanno spinto i due a separarsi non sono venuti mai a galla, ma la coppia ha deciso di mantenere in merito a questa vicenda un certo riserbo.