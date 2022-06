Ludovica Perissinotto: chi è la presunta fidanzata di Barù

Nel corso dell’ultimo periodo sul web non si fa altro che parlare della presunta relazione di Barù con Ludovica Perissinotto. Ma chi è la sua nuova presunta fidanzata che di recente si sta rendendo protagonista di numerosi gossip? Scopriamolo insieme!

Senza alcuna ombra di dubbio, Barù è stato uno dei concorrenti più chiachierati all’interno del Grande Fratello Vip. Di recente l’ex gieffino è finito al centro della cronaca rosa dopo essere stato avvistato in compagnia della sua nuova presunta fiamma.

La ragazza in questione si chiama Ludovica Perissinotto ed è una famosa top model. Nata nell’anno 1993, è originaria di Teramo , in Abruzzo. Oltre ad ottenere la fascia di Miss Abruzzo, nel corso dell’anno 2011, la ragazza ha partecipato a Miss Italia in cui ha guadagnato la fascia di Miss Eleganza. Attualmente la ragazza vive a Milano ma ha trascorso un periodo della sua vita anche a Roma.

Dopo aver conseguito gli studi universitari presso la facoltà di Tutela e benessere degli animali, la modella ha deciso di iscriversi allo IED. Inoltre, la ragazza ha debuttato anche in “Alta Moda” ed ha sfilato per brand molto importanti. In occasione di un’intervista rilasciata al Il Centro, la modella aveva dichiarato:

Devo tutto questo a Miss Italia, che è stata il trampolino di lancio. E poi l’organizzazione mi ha seguita nel periodo di preparazione. Ora ho vicino Patrizia Mirigliani che mi telefona, mi da consigli su come comportarmi, vestirmi. Non potrei desiderare di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA (@ludovicaperissinotto)

Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente non siamo a conoscenza di molte informazioni. La modella è molto riservata e preferisce manetere il massimo riserbo sulle questione sentimentali. Per tanto, ne la diretta interessata ne Barù hanno confermato o smentito la loro presunta relazione.