Ludovica Valli ha un malore a Ibiza: “Sono svenuta. Non ricordo niente”

Nel corso degli ultimi giorni, Ludovica Valli si è resa protagonista di un piccolo inconveniente. L’influencer ha avuto un malore durante la sua vacanza a Ibiza. Alla luce di questo, è stata costretta a recarsi in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Ludovica Valli si è concessa qualche giorno di relax ad Ibiza con tutta la tua famiglia. Tuttavia, nel corso della notte, l’influencer è svenuta e la caduta le ha provocato un taglio profondo al mento. Al suo risveglio, la donna non ricordava nulla e alla luce di questo ha trascorso un’intera giornata in ospedale per capire cosa fosse successo realmente.

A diffondere l’annuncio è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Così è iniziato il suo racconto:

Sono stata male tutta la notte, ho rimesso con tanto di febbre a 40, non so dovuto a cosa, non ho mangiato niente di strano.

L’influencer si sarebbe alzata per andare dalla camera da letto alla cucina ma improvvisamente ha avuto un malore a causa del quale successivamente è svenuta:

Mi fermo al tavolo, faccio per tornare in dietro ma, appena fatti due passi, perdo i sensi e non mi ricordo più niente, cado per terra. Giamma si alza di scatto, mi tira su, ma io avevo già la faccia a terra

Il suo fidanzato Gianmaria di Gregorio ha chiamato subito l’ambulanza. Pertanto, Ludovica Valli è stata trasportata in ospedale dove si è sottoposta ad alcuni esami. Attualmente le sue condizioni di salute sono buone. Queste sono state le sue parole: