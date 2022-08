Grande preoccupazione per Ludovica Valli e per la sua seconda gravidanza: ecco le parole della famosa influencer

Da tronista di Uomini e Donne a regina della casa, Ludovica Valli, influencer da quasi due milioni di follower e modella, ha da poco annunciato di aspettare il secondo bambino.

Quest’ultima trovato l’amore con l’attuale compagno Gianmaria De Gregorio, manager che nulla ha a che fare con il mondo della tv e che già le ha regalato la prima bambina, Anastasia Ludovica, nata nel marzo dello scorso anno.

La stessa Ludovica di recente al settimanale DiPiù aveva infatti descritto l’amore che prova nei confronti di Gianmaria. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne la vita per l’influencer è completamente cambiata tanto da regalarle una meravigliosa famiglia.

Inaspettatamente però, nel corso delle settimane passate Ludovica all’interno del proprio profilo Instagram aveva annunciato l’arrivo di un secondo bambino. Una gioia immensa che ha voluto condividere con tutti i suoi fan che da anni, la stimano e la riempiono di bellissimi messaggi.

Purtroppo a minare la felicità del momento ci sarebbero alcuni malori che l’influencer ha voluto spiegare nelle proprie storie social. È lei infatti, a spiegare come la seconda gravidanza stia avendo alcuni problemi che l’hanno fin da subito preoccupata.

Ludovica Valli, preoccupazione per la seconda gravidanza

Quando ha annunciato la seconda gravidanza sul suo profilo Instagram la bella Valli ha confessato di avere il cuore che scoppiava dalla felicità: “Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare, è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte”.

“Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo” aveva dichiarato Ludovica.

Ma la gioia per l’evento qualche giorno fa è stata offuscata da alcuni malori durante una giornata di relax in famiglia al mare; l’ex tronista ha comunicato ai suoi follower in un post su Instagram di non stare molto bene:“È da questa mattina che, come sono salita in macchina, mi sono sentita male… è tutto il giorno che ho nausea seguita da potete immaginare”.

“Giuro che non sono mai stata così male in tutta la mia vita scusate l’assenza. Sarà il caldo, la gravidanza, boh, mai mai mai mai stata così male” ha terminato Ludovica. Un grandissimo spavento per l’influencer che per fortuna sembra star meglio grazie anche all’affetto di tutti i suoi fan.