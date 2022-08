Ludovica Valli incinta per la seconda volta, l’annuncio social

Tramite la sua pagina Instagram Ludovica Valli ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta e di aspettare il secondo bebè dal compagno Gianmaria Di Gregorio. L’ex protagonista di Uomini e Donne si prepara ad essere nuovamente mamma dopo l’arrivo della piccola Anastasia. Ecco l’annuncio social fatto dalla nota influencer.

Ludovica Valli sarà mamma per la seconda volta. A rivelare la notizia è stata lei stessa tramite un annuncio fatto sulla sua pagina Instagram. L’amore tra l’influencer e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio procede a gonfie vele e i due non vedono l’ora di diventare genitori bis.

Queste sono state le parole con cui la sorella di Beatrice Valli ha fatto il lieto annuncio:

Arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare…è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo.