Negli scorsi giorni Ludovica Valli annunciava con un post dolcissimo su Instagram di essere incinta. Ma più di recente l’ex tronista ha voluto fare una sorpresa ai propri seguaci, confidando il sesso del bebè mentre si trovava in viaggio. A quanto pare lei e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio dovranno appendere il fiocco rosa perché stanno aspettando una femminuccia!

Ludovica Valli va oltre alle paure

Ormai giunta al quinto mese di gravidanza, Ludovica Valli ha comunicato la notizia sul popolare social con foto e video dell’ecografia. Vivono un momento tremendo per il mondo intero, ha esordito. Sono circondati da perplessità e incertezza sull’avvenire.

Felicità impensabile

Il lavoro traballa per chiunque e chiunque è impotente dinanzi ad un nemico ancora in parte sconosciuto. Se le avessero un giorno preannunciato che avrebbe avuto la felicità nel palmo di una mano mai ci avrebbe creduto. E tanto meno scommesso.

Eppure, la profezia sarebbe risultata vera. Perché nel palmo della sua mano Ludovica scorge una fiammella di speranza, una lucciola che accende la benedetta lampada della vita in un fase storica dove la speranza è l’unica cosa che resta.

Incoraggiamento ai followers

La speranza che le sta donando una nuova famiglia sa di futuro, quel futuro che hanno il compito di costruire con fondamenta e valori sani. Ai followers Ludovica Valli ha, quindi, inviato un messaggio di incoraggiamento. Di non smettere di credere in un domani migliore, pure nel frangente in cui si pensa che le sorti non dipendano da sé stessi.

Ludovica Valli: nessun like dalla sorella Beatrice

Così la dolce metà di Gianmaria Di Gregorio cerca di incanalare appieno le sue energie positive, nell’auspicio che gli ammiratori siano felici almeno quanto loro se dice che tra poco non saranno più due contro uno ma in parità perché lei sta arrivando. Unica nota stonata il mi piace non pervenuto della sorella Beatrice, con la quale si mormora che i rapporti non siano proprio idilliaci.